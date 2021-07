Em 2020 a pandemia levou 55% dos espectáculos

Uma redução em cerca de 55% do número de espectáculos declarados, com quebra mais acentuada ainda nos concertos, e uma consequente diminuição também no registo de promotores, mas uma subida assinalável, de 72%, no número de profissionais do sector das Actividades Artísticas, Culturais e do Espectáculo que se registaram em 2020. Eis o retrato que se retira do Boletim Estatístico da Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC) agora divulgado, e que, incidindo sobre o ano inicial da pandemia, permite aperceber, na frieza dos números, o impacto da mesma no sector cultural.