Brian Greene: “Já não olho para o cosmos à procura de respostas”

É uma das figuras mais conhecidas da divulgação científica nos Estados Unidos (apareceu até num episódio da sitcom A Teoria do Big Bang), assinando vários livros que levaram a física ao público em geral e organizando o World Science Festival. No currículo, Brian Greene tem também várias descobertas na teoria das cordas. Até ao Fim dos Tempos é o seu livro mais recente: conta como um universo nasce, cresce e morre inteiramente governado pelas leis da física (“Temos de aceitar que não existe um grande desígnio”, escreve). Neste cosmos destinado à destruição, surgem “bolsas de ordem”, como nós, humanos, “sacos de partículas” dotados de consciência, capazes de inventar a cultura, o mito, as histórias e a religião.