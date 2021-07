Incêndio em Monchique obrigou a evacuar preventivamente casas e um lar de idosos

A “intensidade de vento” que se faz sentir no local e a “grande dimensão” que o incêndio tomou “muito rapidamente” são os maiores constrangimentos ao trabalho dos operacionais no terreno.

Mais de 300 bombeiros combatem um incêndio em Monchique que lavra desde as 13h30 numa zona de mato no lugar de Tojeiro, freguesia de Marmelete, informou a Protecção Civil.

Segundo o Centro de Comando de Operações de Socorro (CDOS) Distrital de Faro a “intensidade de vento” que se faz sentir no local e a “grande dimensão” que o incêndio tomou “muito rapidamente” são os maiores constrangimentos ao trabalho dos operacionais no terreno. A frente de fogo apresenta “uma área significativa” e o vento “inconstante e forte” somado ao “combustível seco” no terreno está a trabalho dos operacionais obrigando a “um reforço de meios” e à instalação do posto de comando no local.

O incêndio já passou para o concelho de Portimão e obrigou à evacuação de duas casas e de um lar de idosos na Pereira, junto ao Autódromo de Portimão, informou a mesma fonte, que acrescentou ainda que a estrada de acesso ao Autódromo a partir da A22 “tinha sido cortada”.

Às 17:40 havia no terreno 312 operacionais, apoiados por 95 veículos, oito meios aéreos e quatro máquinas de rasto. O incêndio teve início na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, e tem lavrado com intensidade para sul e já passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande.