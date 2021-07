Eduardo Cabrita validou festejos do Sporting que PSP desaconselhou

Despacho foi comunicado pelo gabinete do secretário de Estado Antero Luís, que liderou a coordenação dos festejos, apenas 22h antes do início do jogo em que o Sporting se sagrou campeão.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, validou na véspera da conquista do campeonato de futebol pelo Sporting os festejos dos leões exactamente nos modos em que estes vieram a ocorrer, com um desfile dos jogadores de vários quilómetros pela cidade de Lisboa com um trio eléctrico a acompanhar. O despacho de Cabrita foi comunicado às 22h30 de 10 de Maio por email à PSP e foi a resposta do ministro a um ofício da direcção nacional da PSP que desaconselhava a “utilização do trio eléctrico/desfile pela via pública”, um dos três cenários equacionados por aquela força policial. Ou seja, a PSP recebeu a ordem apenas 22h antes do início do jogo em que o Sporting se sagrou campeão.