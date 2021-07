Cansados e em contra-relógio, há jovens reféns do vício no trabalho

Carina trabalha entre 80 e 84 horas por semana, Miguel sai de casa às 6h30 e só regressa à meia-noite e Frederico embarcou numa viagem transformativa para se redimir do vício no trabalho. Têm todos menos de 30 anos e respiram trabalho. Fazem-no por paixão e auto-reconhecimento, mas admitem que o ritmo acelerado pode levar ao descarrilamento das outras esferas da vida pessoal — nomeadamente no que toca aos relacionamentos e ao bem-estar físico e psicológico.