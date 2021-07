Benfica e Porto: já repararam no amor que está no ar?

Uma das coisas de que mais falta senti após a detenção de Luís Filipe Vieira foi da ironia de Pinto da Costa. Onde é que ela se meteu? Será que o presidente do FC Porto falou sobre o tema e eu não ouvi? E aquele seu director de comunicação, o super-activo e super-opinativo Francisco J. Marques? Já tuítou alguma coisa a propósito da operação Cartão Vermelho? Alguém me manda para eu ler? E aqueles tremendos comunicados que o Porto geralmente adorava fazer sobre o Benfica e o Benfica adorava fazer sobre o Porto sempre que havia jogos ganhos com arbitragens manhosas? Foi publicado algum desses textos, carregadinho de veneno e maldade, sobre o detido Luís Filipe Vieira? Arranjam-me o link?