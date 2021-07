Vamos desenhar Portugal em bicicleta?

O título desta newsletter é abusivo: nós não vamos desenhar nada. Quem anda a desenhar os sítios por onde passa enquanto pedala pelo país fora é Luís Simões, o homem por trás do projecto World Sketching Tour. Aqui na Fugas simplesmente lhe abrimos as páginas para receber as inspiradíssimas ilustrações que estão a nascer desta aventura – e estamos muito contentes por isso. Luís e Anisa Subekti arrancaram de Vila Real de Santo António e nesta primeira etapa chegaram a Mourão. Nas próximas semanas vamos acompanhar as pedaladas desta volta desenhada a Portugal. Siga-a desse lado!

A Alexandra Prado Coelho e o Nicolau Botequilha deram uma volta mais curta: foram a Vila Velha de Ródão conhecer os produtos que as Terras de Oiro nos dão. Entre peixes do rio, vinho, mel, azeite e bolos, descobriram que há naquela região muito mais para ver (e provar) do que as famosas Portas de Ródão.

Já o José Volta e Pinto andou a descobrir os trunfos de Cinfães. Seguiu um rebanho na serra, deslumbrou-se com as vistas, mimou o estômago e, por fim, relaxou com sup-ioga no meio do rio Bestança. Está tudo aqui.

O Luís J. Santos também relaxou na placidez alentejana da Herdade da Malhadinha Nova, que está a comemorar duas décadas de vida sob o signo da sustentabilidade. A história desta herdade continua a desenrolar-se no seio familiar e vale muito a pena conhecê-la.

No capítulo da mesa, a Alexandra Prado Coelho apresenta-nos o Kappo, o novo restaurante japonês de Cascais, e o Ofício, a mais recente aventura do chef Hugo Candeias em Lisboa. O Miguel Esteves Cardoso, por sua vez, escreve uma carta de amor ao salmonete.

Nos vinhos, o Pedro Garcias conta a divertida história de uma garrafa de Petrus que acabou, sem honra nem glória, numa sangria, e, com a ajuda do José Augusto Moreira, apresenta as novidades da semana. O Miguel Marques Ribeiro dá-nos conta da mais recente oferta de enoturismo do grupo Symington, que propõe visitas à histórica e emblemática Quinta do Vesúvio, talvez uma das mais bonitas do Douro vinhateiro.

Por hoje é tudo. Volto à sua companhia no próximo sábado, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

Apaixonada por pastéis de nata, Ceren aprendeu a fazê-los e vende-os... na Turquia

A piscina mais profunda do mundo para mergulho abriu no Dubai

Não será a melhor gastronomia do mundo, mas são as melhores fotografias de culinária

Isabel II abre os jardins de Buckingham a acesso sem guias: até se podem fazer piqueniques

Viagens no tempo? É vir a Portugal e respirar de alívio