Um tsunami que invadiu o vale do Ahr: “Ficou tudo destruído. Não sobrou nada”

Quando a água chegou a Bad Neuenahr, na madrugada de quinta, Zehlia fugiu para se salvar com os filhos. Agora tem o coração partido por não ter conseguido ajudar quem lhe gritou por socorro.

Com o nascer do sol, e o céu descoberto de nuvens, uma gigantesca operação de limpeza tomou conta das várias localidades que compõem o município de Erftstadt, onde ainda existiam troços de estrada e terrenos agrícolas parcialmente submersos, e também na cidade de Bad Neuenahr, cerca de 20 quilómetros a sul, que na madrugada de quinta-feira viu o leito do rio Ahr transbordar até cobrir todos os edifícios quase até ao segundo piso.