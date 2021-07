Filha do embaixador afegão no Paquistão foi raptada e “brutalmente torturada”

A filha do embaixador afegão no Paquistão, Najibullah Alikhil foi sequestrada e torturada por um grupo de indivíduos não identificados que posteriormente a libertaram, informou este sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão.

Silsila Alikhil, de 26 anos, foi “brutalmente torturada” durante várias horas por um grupo de homens desconhecidos que a agrediram a caminho da sua casa em Islamabade. Após a sua libertação, foi internada e está a receber tratamento médico num hospital da capital paquistanesa, com prognóstico reservado, segundo uma nota divulgada pela Tolo News.

Um relatório médico do hospital, visto pela Associated Press, dá conta que Silsila Alikhil sofreu golpes na cabeça, tinha marcas de cordas nos pulsos e pernas e mostrava sinais de ter sido espancada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros afegão pediu ao Governo do Paquistão que tome as medidas imediatas necessárias para garantir a plena segurança da embaixada e consulados afegãos, bem como a imunidade dos diplomatas do país e das suas famílias, de acordo com os tratados e convenções internacionais.

A polícia paquistanesa abriu imediatamente uma investigação, enquanto os políticos locais mostraram a sua solidariedade com a vítima. “Ela é uma jovem que não deve enfrentar nenhum obstáculo ao deslocar-se pelo centro de Islamabade”, disse a senadora do Partido Popular do Paquistão, Sherry Rehman. “Este é um ataque ao Paquistão e aos valores que defendemos”, acrescentou.

“O Paquistão já enfrenta instabilidade devido às consequências da escalada da violência no Afeganistão, razão pela qual uma paz liderada pelo Afeganistão é tão importante”, concluiu Rehman, referindo-se às negociações de paz entre o governo afegão e os taliban, que decorrem em Doha, Qatar.