Com os EUA a enfrentar uma “pandemia dos não vacinados”, Biden acusa Facebook de “matar pessoas”

Apesar de quase metade da população dos EUA estar totalmente inoculada, há grandes discrepâncias entre estados, tornando as comunidades com menores taxas de vacinação mais susceptíveis ao contágio pela variante Delta.

Os casos de covid-19 estão a aumentar em todos os 50 estados dos EUA, especialmente entre as pessoas não vacinadas. Numa corrida contra a variante Delta e contra a resistência em tomar a vacina, o Presidente norte-americano, Joe Biden, acusou as redes sociais como o Facebook de “matar pessoas” ao permitirem a desinformação sobre as vacinas.