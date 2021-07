As duas pontas da linha do Algarve são um cenário de degradação

A linha férrea da região mais turística de Portugal tem nas suas extremidades duas estações abandonadas que em nada dignificam o serviço ferroviário nem o seu núcleo urbano. Em Lagos a antiga estação a que só falta um ano para ser centenária (foi construída em 1922) está intacta e é um belo edifício com telhados de várias águas e onde sobressai uma exuberante azulejaria de cor verde. A gare, com o seu típico telheiro de metal, já não está voltada para um feixe de vias férreas. Os carris foram levantados e no seu lugar há um descampado coberto de mato rasteiro.