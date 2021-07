Estrelas voltaram a brilhar no Sul de França: o melhor da passadeira vermelha do Festival de Cannes

Depois de um ano de pandemia em que as estrelas do cinema não pisaram a passadeira vermelha, o Festival de Cannes voltou a realizar-se presencialmente. A 74.ª edição do certame europeu de cinema terminou este sábado, deixando uma herança de onze dias, ao longo dos quais se testemunhou o melhor do cinema, claro, mas também da moda.

Na passadeira vermelha de Cannes foi como se a covid-19 não existisse ─ à excepção dos fotógrafos, as máscaras de protecção individual foram dispensadas, já que todos os convidados são testados a cada 48 horas.

A organização do festival conseguiu, mesmo, uma excepção à regra para evitar as quarentenas obrigatórias das estrelas que chegam de países da zona laranja ou vermelha, avançou a revista Variety. E, depois de um ano de paragem, não se olhou a meias medidas, nem se jogou pelo seguro. Irreverência, elegância e uma atenção à sustentabilidade foram o mote para os looks do festival de cinema.

Houve quem reutilizasse modelos vintage de grandes casas de moda, quem usasse uns pulmões como colar e até quem adornasse o vestido com o alumínio de cápsulas de café.

Na galeria de imagens acima, recordamos o melhor da passadeira vermelha da 74.ª edição do Festival de Cannes.