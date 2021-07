Cinfães: Da serra ao rio, a harmonia entre a ruralidade e a natureza

No encontro do Douro com o Paiva, Cinfães preserva a ruralidade de outrora, ao mesmo tempo que guarda a natureza de sempre. Das margens do rio Bestança às altitudes e ventoinhas do cimo da serra de Montemuro, com vistas distantes para todo o vale, a região oferece vários tipos de paisagem, actividades e pontos de interesse – acompanhando sempre a visita com uma excelente gastronomia local. E sempre perto do meio urbano, a uma hora das cidades do Porto, de Viseu ou de Vila Real.