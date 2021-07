Vila Velha de Ródão: o azeite, o mel, o vinho e o mais que nos dão as Terras de Oiro

Primeiro veio o azeite, o oiro destas terras. Depois juntaram-se outros produtos: queijo, vinho, mel, bolos, presunto. E, mais recentemente, os peixes do rio. Unidos numa marca, a Terras de Oiro, os produtos de Vila Velha de Ródão mostram que a região tem mais para oferecer do que a paisagem única das Portas de Ródão.

Como dois mundos paralelos, um o exacto contrário do outro, as duas paredes escarpadas das Portas de Ródão reflectem-se no rio Tejo. Quando o nosso barco passa pela garganta mais apertada – são 45 metros de largura – a imagem duplicada atinge a sua perfeição. Diríamos que debaixo de água existe, invertido, o mundo que se ergue ao cimo dela.