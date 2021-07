Trabalhadores da Groundforce só desconvocam greve com garantia de estabilidade salarial

O dia de sábado foi caótico e o de domingo promete ser pior – uma vez que não há serviços mínimos decretados. Trabalhadores de empresa de handling queixam-se de serem as vítimas “numa guerra de accionistas”

“A instabilidade salarial dos trabalhadores da Groundforce tem aumentado na mesma proporção em que aumenta o volume de trabalho” – e é esta a principal razão da greve que os trabalhadores da empresa que assegura os serviços de handling nos aeroportos nacionais estão a fazer, com o objectivo de pressionar os dois accionistas da empresa, a Pasogal (com 50,1%) e a TAP (com 49,9%).