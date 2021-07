PCP não vai deixar cair a “reinstitucionalização” da Casa do Douro

Grupo parlamentar comunista vai procurar concertar posições com o Bloco de Esquerda e PS, partidos que estão na origem do diploma aprovada há dois anos. Fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional encontrou problemas em várias normas

O grupo parlamentar do PCP não vai desistir de “dar voz aos viticultores durienses” e garantir que o diploma que “reinstitucionaliza a Casa do Douro enquanto associação pública” e “reequilibra os interesses entre a produção e o comércio” chega de facto a ver a luz do dia. O entendimento do Tribunal Constitucional, que declarou a inconstitucionalidade de algumas normas nos estatutos então publicados, é um revés, mas não pode, “nem vai”, ser encarado “como um regresso à estaca zero”, garantiu ao PÚBLICO o deputado comunista João Dias.