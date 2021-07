Grandes empresas avançam nos despedimentos colectivos, pequenas podem ser as próximas

Para já, têm sido as grandes empresas como a TAP, o BCP ou a Altice a anunciar ajustamentos nos quadros de pessoal, mas a travagem no desconfinamento e a retirada dos apoios do Estado podem levar a que a tendência se estenda a empresas de menor dimensão.

Depois de em 2020 os despedimentos colectivos terem atingido o número mais alto dos últimos oito anos, os dados mais recentes mostram que em 2021 há menos empresas a recorrer a este mecanismo e menos trabalhadores afectados. Para já, têm sido as grandes empresas como a TAP, o BCP ou a Altice a anunciar ajustamentos nos seus quadros de pessoal, mas a travagem no desconfinamento e a retirada dos apoios do Estado podem levar a que, na segunda metade do ano, esta tendência se estenda a empresas de menor dimensão e aos sectores do turismo e do comércio não alimentar.