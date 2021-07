Portugal ganha na Rússia e fica mais perto do Mundial

Portugal somou neste sábado a terceira vitória consecutiva no Rugby Europe Championship (REC) 2021 e reforçou o segundo lugar na competição que serve de fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023. Em Nizhny Novgorod, os “lobos” estiveram sempre no comando do marcador e, com seis ensaios marcados, garantiram o triunfo, por 49-26, frente a um concorrente directo na luta por num lugar no Mundial de França.

Depois de começar a REC 2021 com duas derrotas no Jamor, em partidas onde contra a Geórgia perdeu o ponto de bónus defensivo na última jogada e frente à Roménia deixou escapar o triunfo na “bola de jogo”, as duas últimas partidas de Portugal tinham resultado em triunfos claros e exibições convincentes, nos duelos com a Espanha e os Países Baixos. Na sempre difícil deslocação à Rússia, a equipa comandada por Patrice Lagisquet confirmou que atravessa um muito bom momento.

Com a maioria dos melhores jogadores disponíveis, o que nunca aconteceu nos últimos anos, Portugal iniciou o confronto com os russos com o mesmo “XV” que tinha jogado na semana passada em Amesterdão e, com um “pack” avançado experiente e forte fisicamente, e uma linha de três-quartos repleta de talento, os “lobos” foram melhores.

Com dois ensaios (Tomás Appleton e João Granate) e uma penalidade (Samuel Marques), a equipa portuguesa construiu cedo uma vantagem de 17-0, mas a Rússia ainda conseguiu reagir nos primeiros 40 minutos e, ao intervalo, a diferença era de apenas seis pontos (20-14). Com ligeiro domínio territorial e mais qualidade nas linhas atrasadas, na segunda parte Portugal, no entanto, não deixou fugir o triunfo.

Mostrando personalidade e maturidade, algo que nos últimos anos andava a faltar aos “lobos”, a selecção nacional marcou mais quatro ensaios e, com o resultado final de 49-26, Portugal vai terminar o Rugby European Championship 2021 com 14 pontos. Os dois primeiros lugares do somatório das edições de 2021 e 2022 da principal competição da Rugby Europe dão acesso directo ao Mundial, sendo que o terceiro terá que disputar uma repescagem.

XV de Portugal: 1. Francisco Fernandes, 2. Mike Tadjer, 3. Anthony Alves, 4. José Madeira, 5. Jean Sousa, 6. João Granate, 7. Rafael Simões, 8. Thibault Freitas, 9. Samuel Marques, 10. Jerónimo Portela, 11. Rodrigo Marta, 12. Tomás Appleton (cap.), 13. José Lima, 14. Raffaele Storti, 15. Nuno Sousa Guedes.

Suplentes: 16. David Costa, 17. Duarte Diniz, 18. Diogo Hasse Ferreira, 19. José Rebelo Andrade, 20. Manuel Picão, 21. Pedro Lucas, 22. Manuel Cardoso Pinto, 23. Pedro Bettencourt.