Pedro Porro é o único ausente no treino do Sporting

Lateral direito de 21 anos lesionou-se no jogo de preparação diante do Belenenses SAD.

O internacional espanhol Pedro Porro falhou o treino do Sporting deste sábado, em Lagos, ficando apenas a realizar tratamento, anunciaram os “leões” através do site do clube.

Porro sofreu na quinta-feira, no particular com o Belenenses SAD, uma luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito, e hoje, segundo os “leões”, “fez tratamento médico”, não participando na “exigente sessão de trabalho”, na qual Rúben Amorim “voltou a privilegiar o trabalho com bola e as questões tácticas”.

Na sexta-feira, o Sporting detalhou que o jogador tinha sido “reavaliado”, depois de ter saído lesionado do embate de pré-temporada, mas não divulgou o tempo possível de paragem do defesa direito.

Em estágio em Lagos, no Algarve, até quarta-feira, os campeões nacionais voltam a treinar no domingo de manhã, à porta fechada.