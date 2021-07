AS histórias (incríveis) da tocha olímpica

Sinal dos tempos: a tocha olímpica vai fazer a última parte do seu percurso longe dos olhos do público, que também não poderá assistir ao vivo aos Jogos de Tóquio. É mais um episódio de uma história que mistura atentados, equívocos e grandes feitos. Com o início marcado por ideais muito diferentes dos que agora carrega…

O percurso da tocha olímpica na área central de Tóquio, que marca os últimos dias do seu percurso até à abertura dos Jogos, a 23 de Julho, vai ser realizado “fora de estrada”. A formulação parece um pouco vaga, mas a causa é evidente: por causa do recrudescimento da pandemia de covid-19 na capital japonesa, as autoridades decidiram evitar ajuntamentos. Como os Jogos vão disputar-se sem público nas bancadas, a grande metrópole arrisca-se a passar ao lado do maior acontecimento mundial…