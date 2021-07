Alemanha alega racismo para abandonar jogo particular com as Honduras

A selecção de futebol da Alemanha abandonou neste sábado o jogo com as Honduras, na cidade japonesa de Wakayama, de preparação para os Jogos Olímpicos, alegando insulto racial ao seu jogador Jordan Torunarigha.

“Quando um dos nossos jogadores é abusado racialmente, jogar não é uma opção”, justificou o seleccionador, Stefan Kuntz.

No Twitter, a federação germânica deu conta de que o desafio, que estava empatado 1-1, terminou cinco minutos antes do previsto: “Os jogadores alemães deixaram o campo depois de Jordan Torunarigha ter sido abusado racialmente”.

A federação das Honduras usou igualmente as redes sociais para se defender, alegando que tudo se tratou de “um mal-entendido em campo”.

“O jogo terminou por abandono devido ao facto de um jogador alemão ter alegado um suposto insulto racista por um jogador das Honduras. Sobre este assunto, a Federação Hondurenha de Futebol entende que a situação se tratou de um mal-entendido no campo do jogo”, justificou.

A Alemanha vai integrar o grupo D de Tóquio 2020 com as selecções do Brasil, Costa do Marfim e Arábia Saudita, enquanto as Honduras estão no B com a Coreia do Sul, Nova Zelândia e Roménia.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19, decorrem entre 23 de Julho e 8 de Agosto.