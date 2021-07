Na senda de Esperança, Mallu Magalhães lança América Latina em videoclipe

Um mês depois de lançar o seu novo álbum, Esperança, assinalando esse lançamento com um single e videoclipe (Quero quero), a cantora e compositora brasileira Mallu Magalhães acaba de estrear um novo videoclipe, desta vez feito a partir da canção que abre o álbum, América Latina. O vídeo foi realizado por Bruno Ilogti, realizador carioca nascido em 1989 e formado em Nova Iorque, que tem no seu portefólio videoclipes musicais, mas também campanhas publicitárias e de moda. Para Mallu, radicada em Portugal desde 2013, o videoclipe “é uma obra de arte”: “Bruno teve a ideia e dirigiu. É o clipe mais impressionante que já tive. Tem a energia da música e mais um pouco.”

Com produção de Mário Caldato Jr. (Beastie Boys, Marcelo D2, Seu Jorge) e lançado no passado dia 15 de Junho, o álbum Esperança tem 12 canções e quase uma hora de duração. Além das já referidas Quero quero e América Latina, integram-no Deixa menina, Pé de elefante, Barcelona, Regresso, As coisas, Cena de cinema, I’m ok, Fases da Lua, Você vai ver e Enjoy the ride.

Nascida em São Paulo, em 29 de Agosto de 1992, Mallu Magalhães foi cedo empurrada para a fama no MySpace, que lhe lançou o primeiro álbum, Mallu Magalhães (2009). Seguiram-se-lhe Pitanga (2011), Mallu Magalhães (2012) e Vem (2017). Pelo meio, e já em Portugal, fundou com Marcelo Camelo (seu marido) e Fred Ferreira a Banda do Mar, com um álbum homónimo (2014).

O tema agora lançado, América Latina, é assim descrito por ela, num texto que acompanha o comunicado de lançamento: “Escrevi América Latina no violão, e lembro que, quando toquei ela de pés descalços, enquanto balançava na rede debaixo do sol, senti que ela me levava diretamente para a minha infância, para a lama do chão da represa, eu e Ana (minha irmã) fazendo missanga, catando pedra, subindo na árvore para comer caju, ouvindo no rádio os hits da época… Aquela riqueza do Brasil, da nossa natureza, e da nossa cultura, da nossa gente. É onde me sinto segura, feliz e inteira.”