De Belo Horizonte a Vila do Conde: uma história de futebol

Para quem conheça a “devoção” que a equipa do festival Curtas Vila do Conde dedica ao desporto-rei, não é uma surpresa a exibição do documentário Lutar Lutar Lutar, que conta a história do Clube Atlético Mineiro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil (Teatro Municipal, sábado, dia 17, às 22h, e domingo, dia 25, às 17h). Mas que a conta, no entanto, de modo pouco ortodoxo, interessante mesmo para os não-adeptos, transformando – quase sem o saber – a história do clube numa espécie de “microcosmos” da utopia brasileira do “país do futuro”: uma comunidade genuinamente democrática, transversal à sociedade de Belo Horizonte, que a todos acolhe num combate de “David contra Golias”. Um Golias que podem ser os clubes grandes do Rio ou São Paulo, ou mesmo os seus rivais mineiros, mas também a ditadura militar, o racismo entrincheirado ou o dinheiro dos media.