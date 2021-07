Vacinação em regime “casa aberta” retomada às 15h desta sexta-feira

A modalidade de “casa aberta” será retomada a partir das 15h desta sexta-feira, para utentes com 40 ou mais anos, informou a task force responsável pela vacinação numa nota enviada à comunicação social.

A vacinação em “casa aberta” tinha sido temporariamente suspensa na quinta-feira, depois de um lote de vacinas da Janssen ter sido associado a vários episódios de desmaios no Centro de Vacinação de Mafra. As alegadas “reacções adversas” terão ocorrido na quarta-feira, por volta da hora de almoço, em 20 jovens com cerca de 20 anos, que desmaiaram após a toma da vacina, segundo confirmou fonte do Infarmed à RTP. A mesma fonte disse ainda ter-se tratado de uma síncope breve e que os jovens recuperaram a consciência no próprio local.

O Infarmed deu, na tarde desta quinta-feira, luz verde ao lote de vacinas da Janssen (do grupo Johnson & Johnson). Na sequência de investigações ao lote, não foi detectado qualquer defeito de qualidade e que fica assim “revogada a decisão de suspensão de utilização”, concluiu a autoridade do medicamento. As vacinas pertencentes a este lote que foram distribuídas por vários locais podem agora voltar a ser administradas nos centros de vacinação “tendo em conta as condições de conservação previstas no resumo das características do medicamento desta vacina”.

Na mesma nota, a task force acrescenta que a partir do dia 19 de Julho, a modalidade “casa aberta” estará condicionada apenas à toma da vacina da Janssen, devendo para o efeito os utentes terem em consideração o estipulado no ponto 2.b. da norma n.º 004/2021 da DGS.

A modalidade “casa aberta” permite a vacinação de primeiras doses para pessoas sem agendamento que não tenham sido infectadas nos últimos seis meses e tem como objectivo assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação. Na terça-feira, passou a estar disponível para pessoas com mais de 40 anos.

Para serem vacinados, os utentes devem dirigir-se ao centro de vacinação associado ao centro de saúde onde estão inscritos, nos horários específicos do respectivo centro para esta modalidade. Os horários da “casa aberta” podem ser consultados na site da Direcção-Geral da Saúde.