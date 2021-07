Temperaturas máximas elevadas põem todos os distritos do continente sob aviso amarelo

Todos os distritos de Portugal continental estão até sábado sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os 18 distritos do continente vão manter-se com aviso até às 18h de sábado, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar temporariamente mais nebulosidade na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego durante a manhã, e pequena subida da temperatura.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo moderado a forte nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando temporariamente de noroeste durante a tarde.

O litoral Sul vai estar mais fresco, com as temperaturas a chegarem, no máximo aos 33 graus Celsius em Faro, mas sem nunca baixarem dos 20. Em Santarém os termómetros podem atingir os 41 graus e em Évora estão previstas máximas de 39. Portalegre tem a menor amplitude térmica, oscilando entre os 25 e os 36 graus. A mínima mais baixa está prevista para Bragança: 14 graus.

A meteorologia prevê para esta sexta-feira uma subida das temperaturas na região de Lisboa. A possibilidade de tempo soalheiro promete um dia tipicamente veranil. As temperaturas na região vão oscilar entre os 33°C de máxima no concelho de Oeiras (a localidade com a temperatura mais alta) e os 18°C de mínima em Setúbal (o concelho com a temperatura mais baixa).

O IPMA prevê uma ligeira diminuição da temperatura máxima na área de Porto. Há ainda possibilidade de tempo soalheiro, o que promete um dia tipicamente veranil. O concelho de Vila do Conde será a localidade com a temperatura mais alta, com 31°C de máxima, e Trofa o concelho com a temperatura mais baixa, ficando nos 14°C de mínima.

Para sábado prevê-se a continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar temporariamente mais nebulosidade na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego durante a manhã.

As temperaturas vão manter o mesmo registo com as máximas a poderem chegar aos 40 graus Celsius em Évora, 39 em Castelo Branco e 38 em Braga. As mínimas oscilarão entre os 16 (em Bragança) e os 24 (Portalegre).

Mais de 60 concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Bragança e Vila Real apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira. Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa das previsões de tempo quente e seco, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) alertou na quinta-feira para o aumento gradual do risco de incêndios rurais, especialmente no norte e centro, até sábado.

Ao início desta manhã, a única ocorrência que mobiliza maiores atenções é um incêndio que deflagrou ao início da madrugada no concelho de Sabugal, distrito da Guarda. O alerta foi dado às 00h35 e, segundo a página na internet da ANEPC, às 08h45, o combate ao incêndio no terreno está a ser feito por 176 bombeiros, apoiados por 46 viaturas. Até ao momento não foram accionados meios aéreos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou à Lusa que não existem povoações em perigo e que as chamas estão a lavrar numa zona de mato.

A ANEPC recorda que até ao fim de Setembro é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É também proibido lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas, devendo evitar-se, por exemplo, o uso de grades de discos.