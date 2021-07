Mais sete mortes e 3547 novos casos de covid-19 em Portugal

Há ainda 778 pessoas internadas em Portugal, mais quatro do que na véspera, das quais 171 se encontram em unidades de cuidados intensivos, menos três.

Portugal registou na quinta-feira sete mortes devido à covid-19 e 3547 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta sexta-feira. Os dois indicadores da matriz de risco avançam em sentidos contrários em relação à última actualização: o índice de transmissibilidade, o R(t), continua a descer ligeiramente, e a incidência a aumentar. Portugal mantém-se, então, na zona vermelha da matriz de risco.

No total, há ainda 778 doentes hospitalizados em Portugal, mais quatro do que no dia anterior, dos quais 171 estão em unidades de cuidados intensivos, menos três.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados desta sexta-feira mostram que o país continua na zona vermelha. O R(t) desceu para 1,12 a nível nacional e para 1,13 no continente. Na actualização de quarta-feira tinham sido registados os valores de 1,14 e 1,15, respectivamente.

Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é agora de 355,5 casos de covid-19 a nível nacional e 366,7 no continente. Este indicador voltou a aumentar relativamente ao balanço anterior, que dava conta de uma incidência de 336,3 casos a nível nacional e 346,5 casos no continente.