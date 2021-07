Covid-19: Porto aproxima-se da incidência de Lisboa. Mais de metade dos concelhos acima do limite

Há 175 concelhos portugueses com uma incidência superior a 120, mais 45 do que na semana passada. Porto aproxima-se do nível de incidência de Lisboa. Albufeira é o município com maior incidência (1291 casos por cem mil habitantes).

O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes voltou a aumentar na última semana. Entre a passada e esta sexta-feira, data em que a Direcção-Geral da Saúde fez a última actualização deste indicador, o número de municípios acima do limite estabelecido pelo Governo passou de 130 para 175. Significa isto que mais de metade (57%) do total de municípios do país (308) apresenta uma incidência superior a 120.

Tanto o Porto como Lisboa registaram aumentos na última semana. O município do Norte contabiliza actualmente uma incidência de 758 casos por cem mil habitantes, enquanto na semana passada registava 484 — o que corresponde a um aumento de 57% no espaço de uma semana. O Porto quase que iguala assim a incidência de Lisboa, que é agora de 831 (na semana passada era de 749).

Os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa continuam todos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes. Os concelhos com mais casos são Lisboa (831), Moita (687), Barreiro (608), Cascais (555) e Vila Franca de Xira (555).

Municípios na zona “verde” diminuem

Segundo o boletim, há agora 133 concelhos na zona “verde”, ou seja, com menos de 120 casos por cem mil habitantes — o que corresponde a 43% dos 308 concelhos do país. Na semana passada, havia 178 municípios fora de risco.

O número de municípios com uma incidência cumulativa nula ou de nível mínimo (com menos de 20 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) é agora 17. Há três semanas, havia 91 concelhos neste patamar. Além disso, há agora 40 concelhos no segundo nível mais baixo de risco (entre 20 e 59).

Com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes estão 91 concelhos — mais 27 do que na última avaliação —, sendo este o intervalo de incidência em que se encontram mais municípios. No intervalo entre 240 e 479,9 casos por cem mil habitantes encontram-se 48 concelhos, mais quatro do que na semana passada.

No segundo nível de maior risco, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos, há 33 concelhos (mais 13 do que na última avaliação). No último nível de risco, com uma incidência superior a 960 casos por cem mil habitantes, estão três concelhos: Albufeira (1291), Loulé (1176) e Lagoa, nos Açores (1003) — os dois primeiros estavam já no topo da lista na semana passada.

Os concelhos que registaram, na última semana, um aumento maior de incidência foram Pedrógão Grande (que passou de 264 para 732), Sines (de 452 para 897) e Aljustrel (de 135 para 516).

Os dados agora apresentados correspondem ao período entre 1 e 14 de Julho.

Quase 70% da população de Portugal continental, o que corresponde a aproximadamente 6,6 milhões de portugueses, passou a estar proibida de circular na rua entre as 23h e as 5h, depois de o número de concelhos em que se aplica o recolher obrigatório ter aumentado para 90.