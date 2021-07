Mais de 40 mil exames nacionais ficaram por fazer por falta de comparência dos alunos

Quase 20% das provas do secundário que terminaram nesta sexta-feira não foram feitas. Cansaço, mudança de ideias (as provas não são obrigatórias para acabar o secundário) e covid podem ajudar a explicar.

Mais de 40 mil exames nacionais não foram realizados nas últimas duas semanas porque os alunos que estavam inscritos faltaram. Os números são superiores aos verificados no ano lectivo passado, quando as provas já tinham servido apenas para efeitos de ingresso no ensino superior. A 1.ª fase termina esta sexta-feira. Os resultados são conhecidos no início de Agosto.