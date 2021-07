PS candidata deputada Joana Sá Pereira para órgão de coordenação das secretas

Depois de um ano sem conseguir encontrar um nome que aceitasse candidatar-se ao Conselho Superior de Informações para uma eleição que Jorge Lacão falhou em Julho do ano passado, o PS escolheu agora a deputada Joana Sá Pereira, de 28 anos, para ir a votos no próximo dia 22, no último plenário antes das férias. Na lista conjunta para a eleição de dois representantes do Parlamento, o PSD mantém como candidato o deputado e vice-presidente do partido André Coelho Lima.

O Conselho Superior de Informações é o órgão interministerial de consulta e coordenação sobre os serviços secretos e é presidido pelo primeiro-ministro. O conselho também propõe a orientação das actividades que os serviços de informações devem desenvolver. Inclui os ministros de Estado e da Presidência, os ministros da Defesa, Administração Interna, Justiça, Negócios Estrangeiros e Finanças, os presidentes dos governos dos Açores e Madeira, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, o secretário-geral do Sistema de Informações da República e dois representantes da Assembleia da República.

PS e PSD não se entendem desde 2015 nas eleições para os órgãos externos que precisam de uma maioria qualificada de dois terços dos votos. Em boa parte das eleições, as listas conjuntas não têm conseguido os votos da totalidade das bancadas do PS e PSD que os propõem - e por isso não tem sido fácil conseguir candidatos para alguns dos cargos. Foi o que aconteceu com os dois representantes para o Conselho Superior de Informações, um órgão de aconselhamento das secretas há um ano. A lista conjunta que incluía Jorge Lacão (PS) - que já falhara em 2017, por duas vezes, a eleição para o Conselho Superior de Segurança Interna - e o social-democrata André Coelho Lima foi chumbada: precisava de 152 votos a favor e só teve 142 - além de 68 brancos e 18 nulos.