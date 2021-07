A partir de 2022, a diversidade de género também chega aos emojis

Um homem grávido e uma pessoa com coroa juntam-se à pessoa com barba. Os novos emojis querem ser mais inclusivos no que toca ao género. Mas não se esquecem de acrescentar smileys expressivos.

Um aperto de mãos multirracial, um homem grávido, um emoji que derrete e outro que não aguenta assistir ao que se está a passar: estes ícones constam na lista de rascunhos do Consórcio Unicode, a organização sem fins lucrativos responsável pela biblioteca de emojis, e deverão chegar aos iPhones no próximo ano.

Ilustrados pela Emojipedia, para celebrar o Dia Mundial do Emoji, que se assinala este sábado, 17 de Julho, os novos ícones deverão ter em conta a inclusão: pessoas trans e não-binárias grávidas, versões sem género, vários tons de pele. Aos já conhecidos príncipe e princesa, por exemplo, junta-se uma “pessoa com uma coroa”.

As alterações estão na mesma linha que o emoji da “pessoa com barba”, que permite que os utilizadores escolham uma cara com traços mais masculinos ou femininos e lhe acrescentem barba — e “vão significar que praticamente todos os emojis têm uma opção sem género”, disse Jeremy Burge, director do site Emojipedia, ao Guardian.

Foto DR/Emojipedia

Além destes emojis mais virados para a representatividade, irão ser acrescentados 20 ícones, incluindo um coral, feijões, um escorrega, uma muleta, um raio-x e uma bateria vazia.

Em Março último, foram introduzidos no teclado emojis mais inclusivos no amor, passando a existir um leque mais vasto de como os utilizadores se representam enquanto casal. Além destas, foram acrescentados novos smileys e uma seringa que, em vez de conter sangue, continha um líquido incolor. Para melhor representar o que 2021 mais anseia: a vacina contra a covid-19.