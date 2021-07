“A ponte não é segura, a estrada não é segura, nada aqui é seguro”

Em Erftstadt, uma região de terra agrícola plana e de vilas encaixadas entre os rios Erft, Rotbach e Swist, algumas casas inundaram até ao telhado, e outras ficaram com a água à porta; alguns edifícios ruíram pela base, quando o terreno onde se erguiam cedeu, e outros desfizeram-se com o embate da enxurrada. Uma devastação desta magnitude “nem no tempo da guerra”, comparam aqueles que ainda têm memória da década de 40 do século passado.