Festival Porta-Jazz regressa ao Porto. A entrada é gratuita

Entre os dias 23 e 25 de Julho o Teatro do Campo Alegre e o Museu Nacional de Soares dos Reis recebem 14 concertos. Pandemia dá mote para as criações musicais

O Festival Porta-Jazz, no Porto, regressa entre 23 e 25 de Julho para a 11.ª edição, com um cartaz que inclui 14 concertos, de entrada gratuita, no Teatro do Campo Alegre e no Museu Nacional de Soares dos Reis.

De acordo com a organização, num comunicado divulgado esta sexta-feira, a 11.ª edição do festival decorre sob o lema “Da Janela Saem Pássaros”, “em jeito de reacção às contingências provocadas pela pandemia da covid-19, mas que serve, também, para sintetizar o princípio por detrás de um profícuo trabalho da Associação Porta-Jazz, com mais de uma década, que tem deixado a sua marca no tecido criativo do Porto e contribuído, decisivamente, para o seu reconhecimento internacional”.

O director do festival, João Pedro Brandão, destaca que “ao longo de três vão ser apresentados propostas estéticas diferentes, discos editados pelo carimbo Porta-Jazz, mas também encomendas e músicos da nova geração, num retrato da actividade rica e constante do movimento da Porta-Jazz”.

O festival arranca no dia 23 de Julho, às 20h30, no Teatro do Campo Alegre, com o Vessel Trio, “que vai apresentar o seu registo de estreia, seguindo-se o concerto do supergrupo Coreto que vai estrear as encomendas feitas a João Grilo, João Mortágua, Catarina Sá Ribeiro e Nuno Trocado”.

O segundo dia do festival começa no Museu Nacional de Soares dos Reis, pelas 11h, com a actuação de Filipe Teixeira Trio e o álbum TAO, seguindo-se a criação em residência “Vazio e o Octaedro”, de Josué Santos e Gianni Narduzi.

Pelas 17h, no Teatro do Campo Alegre, actua o Ensemble Robalo/Porta-Jazz, criado para o momento, e depois Nuno Campos apresenta o álbum Tacatarinaten. Ainda no segundo dia, às 20h30, Miguel Rodrigues apresenta Empa, seguindo-se a encomenda feita pelo festival a Hristo Goleminov.

O último dia do Festival Porta-Jazz, 25 de Julho, inclui um concerto de Hugo Raro, com o álbum Connecting the dots, seguido do grupo de novos músicos liderado por Yudit Vidal com “Canto das Sereias”, às 11h.

Para as 17h, no Teatro do Campo Alegre, está marcada a actuação de João Martins com o seu Hundred Milliseconds, seguindo-se Mazam com Land.

O festival encerra, pelas 20h30, com João Pedro Brandão, que apresenta “Trama no Navio”, e André Silva com “The Guit Kune Do”.

A entrada para os concertos é gratuita, limitada à lotação dos espaços. Os bilhetes podem ser levantados na bilheteira do Teatro do Campo Alegre nos dias 23, 24 e 25 de Julho a partir das 14h30. Para os espectáculos no Museu Nacional de Soares dos Reis os bilhetes podem ser reservados através do site do Porta Jazz ou levantados no local, nos dias do festival.