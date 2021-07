O jogador de ténis mais velho do mundo é da Ucrânia, tem 97 anos e ainda joga

Para Leonid Stanislavskyi, um ucraniano de 97 anos, que joga ténis amador há mais de meio século, é quase impossível encontrar um adversário digno na sua faixa etária. Isso não o impediu de participar nos campeonatos mundiais e europeus para seniores e de ultrapassar os adversários mais jovens, embora não se mexa tão depressa no campo como costumava.

Stanislavskyi tinha 30 anos quando o seu colega, então campeão soviético de ginástica, o introduziu no ténis. Desde então, treina três vezes por semana na sua cidade natal, Carcóvia, no Leste da Ucrânia (e, até, chegou a ser capital da, na altura, república soviética, entre 1919 e 1934)​.

“É um tipo de desporto elegante. É um bom exercício físico. É um belo jogo. E há mais uma coisa sobre o ténis: pode-se jogar independentemente da idade”, afirmou à Reuters.

Detentor de um recorde do Guinness como o jogador de ténis mais velho do mundo, Stanislavskyi tem treinado muito com os olhos postos no Campeonato Mundial de Super Seniores de 2021, que se realiza em Outubro em Maiorca, Espanha. Pela primeira vez, a Federação Internacional de Ténis introduziu uma faixa etária para maiores de 90 anos no torneio de 2021, depois de Stanislavskyi ter enviado um pedido escrito à federação pedindo que a nova categoria fosse acrescentada.

“Quando tinha 95 anos, sentia-me muito melhor do que agora”, diz Stanislavskyi, que se mexe ao seu próprio ritmo, tentando devolver cada jogada. “É mesmo difícil andar quando se tem 97 anos de idade.”

“As pessoas com menos de 70 anos dizem: ‘Graças a Deus que vivi mais um ano’. As pessoas entre 70 e 90 dizem: ‘Graças a Deus que vivi mais um mês’. Eu conto todos os dias e digo: ‘Graças a Deus que vivi mais um dia’”, graceja.

Stanislavskyi revela que o segredo da sua longevidade é uma mistura de bons genes e fazer desporto de forma regular. Começa todas as manhãs com ginástica e uma série de flexões. Para além do ténis, Stanislavskyi é um fã apaixonado de natação e de esqui e sonha saltar de pára-quedas.

E planos para o futuro? Diz que o seu objectivo é viver até aos 100 anos de idade e enfrentar o suíço Roger Federer, recordista de títulos de Grand Slam (em igualdade com Rafael Nadal desde 2019).