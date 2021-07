Em família: na cidade ou na savana, a banhos com dinossauros, artes e passeios

EXPOSIÇÃO

16 de Julho a 22 de Agosto

Vale dos Dinossauros

Neste Verão, os dinossauros da Lourinhã vão a banhos ao Algarve. Ao Parque do Ribeiro, em Albufeira, chegam 14 dinossauros vindos daquele que se apresenta como “o maior museu ao ar livre de Portugal”, o Dino Parque da Lourinhã. Com modelos à escala real (entre 1,80 e 13 metros), “todos certificados cientificamente” assegura a organização, propõe-se uma viagem em família para ficar a conhecer melhor os animais do período Triássico ao Cretáceo e aprender, “de forma divertida e segura, tudo sobre a vida e o desaparecimento de algumas das espécies mais temíveis que habitaram o nosso planeta durante mais de 200 milhões de anos”. De entrada livre, o parque pode ser visitado todos os dias, a qualquer hora. Fica a nota, em jeito de aviso: à noite, graças aos efeitos de iluminação, a exposição ganha uma nova vida, “ficando ainda mais impressionante”.

17 de Julho a 5 de Setembro

O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto

Ruas, largos e fachadas de uma “Lisboa miniaturizada estranhamente distópica e familiar” (personagens e veículos incluídos) dão o cenário à exposição que tem como ponto de partida a curta-metragem homónima, realizada por Bruno Caetano. Entre marionetas, maquetes, moldes, material gráfico, storyboard e um making of do filme, o convite é para entrar no mundo do cinema de animação em stop-motion. A cortesia vem do 20.º Monstra - Festival de Animação de Lisboa e está à vista no Museu da Marioneta, de terça a domingo, entre as 10h e as 18h (2€). À altura dos mais novos, está também a Monstrinha, secção que, entre 21 de Julho e 1 de Agosto, espalha sessões para pais e filhos por salas como o Cinema São Jorge ou a Cinemateca. Programa completo aqui.

Até 25 de Julho

Meet Vincent van Gogh

Últimos dias para ver a premiada experiência imersiva e multissensorial dedicada à história do famoso pintor holandês. Instalada à beira Tejo, no Terreiro das Missas de Belém (Lisboa), a exposição dá a conhecer não só as obras, mas também a vida do homem por detrás do artista. Pelas mãos do Museu Van Gogh (Amesterdão) e da produtora portuguesa UAU, entre projecções, jogos de sombras, filmes e fotografias, são recriados locais de destaque como a Casa Amarela ou o quarto, numa viagem aos sentimentos, amores, angústias e pensamentos do pintor. Há ainda estações onde é possível “restaurar” quadros, recriar pinceladas ao estilo do mestre ou estudar a ciência das obras e a influência das mesmas na actualidade. As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 19h; os bilhetes custam 13€ (dias úteis) e 15€ (fim-de-semana), respectivamente 9€ e 11€ para visitantes dos 4 aos 17 anos.

TEATRO

17 de Julho

A Ilha de Plástico

Ples e Lusco são dois seres que habitam um local diferente no meio do oceano, mantendo-se à tona devido ao plástico que forma a sua ilha. Um dia, encontram uma caixa com imagens de um mundo distante, colorido e livre, que querem muito conhecer. A companhia Animateatro inspira-se no “sétimo continente”, a área gigantesca composta por resíduos plásticos descoberta por Charles Moore em 1997, para trazer à tona a temática da preservação da natureza. Sábado, às 18h, no pátio da Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola. Indicada para maiores de 3 anos, a entrada é livre, mas sujeita a marcação (269 450 081 ou biblioteca@cm-grandola.pt).

PASSEIOS

17 de Julho

Noites de Morcegos

Depois do Viveiro Municipal, é a vez do Parque da Pasteleira, no Porto, viver uma Noite de Morcegos. Organizada pela Rede de Centros de Educação Ambiental do Porto e particularmente interessante para fazer em família, a iniciativa está marcada para as 20h15 e promete “uma experiência única” que inclui “a oportunidade de os observar e ouvir a caçar”. O sentido de orientação dos morcegos, a alimentação, a variedade de espécies e a importância para os ecossistemas fazem parte da rota. Estão previstas mais cinco sessões, cada uma num espaço verde da cidade: Quinta do Covelo (24 de Julho, às 20h), Parque Oriental (6 de Agosto, às 20h), Núcleo Rural do Parque da Cidade (14 de Agosto, às 19h45), Parque de São Roque (20 de Agosto, às 19h30) e Jardins do Palácio de Cristal (16 de Outubro, às 18h). A participação é gratuita, mas sujeita a pré-inscrição (mais informações aqui).

VISITAS

Em permanência

Savana Meo

O Jardim Zoológico de Lisboa tem mais um ponto de paragem no mapa de visitas. A recém-inaugurada Savana Meo é, por estes dias, a menina dos olhos do zoo, num espaço que homenageia o elefante africano da savana — “o maior animal terrestre, que representa para muitas comunidades indígenas a força e a inteligência”, refere o parque em comunicado — ao mesmo tempo que sensibiliza para a sua conservação. Por lá andam também girafas, hipopótamos e nialas, numa instalação inspirada no habitat natural dos animais da savana. O parque está aberto todos os dias, das 10h às 20h. Os bilhetes custam 13,78€ (3 aos 12 anos) e 21,38€ (13 aos 64 anos). Para espreitar os animais à distância, e numa parceria com a Meo, está disponível a App TV Jardim Zoológico, gratuita, com rubricas lúdicas e didácticas que servem todas as idades.

MÚSICA

4 a 31 de Julho

Manhãs de Jazz na Biblioteca

O Hot Clube de Portugal promove um ciclo de concertos comentados para toda a família, no jardim da Biblioteca de Alcântara, em Lisboa. A ideia é “dar a conhecer a riqueza desta música, falar um pouco da sua História e contar algumas das suas estórias”. A dar as notas às manhãs estão o Quinteto de Bruno Santos (dia 18), o Quarteto de Gonçalo Marques (25) e o trio de Mário Laginha (31). Os concertos estão marcados para as 11h; os bilhetes custam 5€ (grátis até aos 6 anos).

OFICINAS

18 de Julho

Musa

A Musa do título é Sophia de Mello Breyner Andresen. São as suas palavras que inspiram Ana Bento e Bruno Pinto (os formadores) a jogar “o som das coisas para aprendermos a nadar no mar do silêncio”. Na Casa da Música do Porto, às 10h30 e às 15h, para crianças dos 3 aos 6 anos. Os bilhetes custam 10€ e incluem um acompanhante adulto.

18 de Julho

Aprender a Poupar Desde Pequenino

Com uma garrafa de plástico, cartolina, tecidos e “muita criatividade”, e para pôr os temas da poupança e da gestão de dinheiro no bolso da petizada, os ateliês Dominguinhos ensinam a fazer um porquinho mealheiro. A actividade está marcada para domingo, às 11h, nas páginas de Facebook e Instagram do MAR Shopping Algarve. A participação é livre.

CIÊNCIA

18 de Julho

Química por Tabela 2.0

A Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro propõe um espectáculo para mostrar, a maiores de 6 anos, que “a química é divertida”. Desenvolvido por Paulo Claro e Brian Goodfellow, leva a palco uma série de experiências e reacções que rodeiam o quotidiano, explorando conceitos como ácido-base, precipitação, combustão ou quimioluminescência. Domingo, às 15h, com entradas a 5€, sujeitas a inscrição em fabrica.cienciaviva@ua.pt.