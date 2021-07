Bjarke Ingels vai criar o Fuse Valley da Farfetch e mudará para sempre a Via Norte

O autor da Lego House e que abanou a arquitectura dinamarquesa com a “sustentabilidade hedonista” vai criar um pólo tecnológico em Leça do Balio até 2025.

“Quando a arquitectura atinge o seu expoente máximo, criamos algo que é pura ficção.” Quem o diz é Bjarke Ingels, o arquitecto dinamarquês escolhido para criar o campus da Farfetch em Matosinhos, no arranque de um documentário sobre o seu trabalho, distribuído pela Netflix em Portugal. O futuro complexo irá ocupar um terreno em Leça do Balio, adjacente ao rio Leça e à Estrada Nacional 14, entre a Maia e a entrada na VCI, no Porto.