Kappo, um restaurante que é uma aula de cozinha japonesa

Uma equipa vinda, em parte, do Midori, acaba de abrir em Cascais um restaurante japonês onde o respeito pelo mais clássico desta gastronomia se cruza, aqui e ali, com toques pessoais do chef Tiago Penão.

Omakase significa, em japonês, algo como “ficar nas mãos do chef”. É isso que nos é proposto no novíssimo Kappo, que acaba de abrir em Cascais, com uma equipa liderada por Tiago Penão, e que inclui outros elementos que, tal como ele, vieram do Midori, o japonês do Penha Longa – e trazem a escola de rigor misturado com criatividade que é a deste restaurante chefiado por Pedro Almeida.