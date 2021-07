Zero dá parecer negativo à Mina do Barroso

O período de discussão pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto de ampliação da Mina do Barroso, por parte da empresa Savannah, chega esta sexta-feira ao fim e já se conhece pelo menos uma posição ali assumida. A associação de defesa do ambiente Zero deu parecer negativo ao documento, por razões que vão do impacto na paisagem e na biodiversidade à falta de envolvimento da população no processo.