PS rejeita recuar no período experimental de 180 dias

Socialistas viabilizaram o projecto do PCP para reforçar o combate à precariedade, onde está prevista a revogação do aumento do período experimental. Mas dizem que não é “um cheque em branco”.

Apesar de ter viabilizado na generalidade o projecto de lei do PCP de combate à precariedade, que prevê a revogação do período experimental de 180 dias na contratação de trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, o PS não vê necessidade de mexer no artigo 112.º do Código do Trabalho.