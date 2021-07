CGD, BCP e Novo Banco avançam com processo de 26,9 milhões contra Isabel dos Santos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BCP e o Novo Banco avançaram esta sexta-feira com um novo processo no valor de 26,9 milhões de euros contra a empresária angolana Isabel dos Santos, de acordo com informação disponível no portal Citius.

Segundo o portal, deu hoje entrada no Juízo Central Cível de Lisboa um processo no valor de 26,9 milhões de euros interposto pelos três bancos, que tem como réus Isabel dos Santos, a Kento Holding Limited, sediada em Malta, e a Unitel International Holdings BV, com sede nos Países Baixos.

As duas empresas em causa detêm as participações indirectas de Isabel dos Santos na operadora de telecomunicações Nos, que se encontram arrestadas.

A este processo juntam-se outras acções em tribunal que envolvem a banca e a empresária, envolvida no escândalo Luanda Leaks, que levou ao arresto ou perda de participações em várias empresas nacionais, como a Efacec, que foi nacionalizada.