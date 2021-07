A real importância dos estatutos de um clube desportivo

1. Já são muitos os anos de leccionação e de acções de formação em Direito do Desporto. Em todos esses momentos, antes de chegarmos à noção e âmbito do que é o Direito do Desporto, sempre alertamos que para além dele, melhor dizendo aquém do Direito do Desporto, há que constatar as relações entre o Direito em geral e o Desporto, seja esta actividade ou, por exemplo, organização.