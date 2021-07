O homem que escreve as “músicas” de Cavendish

Até ao final do Tour, o PÚBLICO traz histórias e curiosidades sobre a corrida e os ciclistas em prova.

Mark Cavendish está a uma vitória na Volta a França de se tornar, sozinho, o ciclista com mais triunfos na história do Tour. “Sozinho” refere-se apenas a deixar a companhia de Eddy Merckx, com quem partilha o actual recorde de 34 triunfos, já que se há coisa que o inglês não está é abandonado.