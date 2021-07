DGS informou PSP que parecer sobre festa do Sporting seria negativo

Quatro dias depois de receber da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) um relatório sobre a actuação da PSP nos festejos do título do Sporting, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marcou uma conferência de imprensa para relatar as conclusões do documento. O governante lamentou a “ausência de cooperação” por parte dos “leões” e descartou erros do ministério que dirige ou da PSP, empurrando responsabilidades pelo que correu mal para o clube e para a Câmara Municipal de Lisboa (CML). A resposta “leonina” foi incisiva: “É lamentável o profundo desconhecimento que o ministro revela.” Apesar das conclusões do IGAI, o PÚBLICO apurou que o representante da DGS informou a PSP a quatro dias do Sporting-Boavista que um parecer sobre a realização de uma festa do título seria negativo.