Benfica vence Casa Pia em jogo de preparação

O Benfica venceu nesta sexta-feira o Casa Pia por 2-1, em mais um jogo de preparação para a nova época de futebol, disputado no centro de estágio do Seixal.

A equipa orientada por Jorge Jesus começou a partida com o seguinte “onze": Vlachodimos; Gilberto, Ferro e Morato, Gil Dias; Florentino, João Mário, Pizzi, Rafa; Gonçalo Ramos e Carlos Vinícius.

Os “encarnados” chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Gonçalo Ramos, aos 14 minutos, mas a equipa da II Liga chegou à igualdade em cima dos 60 minutos, por Banjaqui, na conversão de uma grande penalidade.

Num jogo que marcou ainda a estreia de João Mário pelo Benfica, as “águias” sentenciaram a partida aos 79’, através de um lance infeliz de Kelechi, que introduziu a bola na sua baliza.

Este foi o quinto jogo de preparação do Benfica, que começou por perder com a equipa B (0-1), que depois venceu o Sp. Covilhã (1-0) e Farense (3-2), antes do nulo com o Belenenses SAD.