Sexta, na TV: entre tristezas e alegrias, Bill & Ted Salvam o Universo

CINEMA

Bill & Ted Salvam o Universo

TVCine Top, 21h30

Depois d’A Fantástica Aventura de Bill e Ted (1989) e da situação alucinante vivida em Bill e Ted no outro Mundo (1991), os dois são agora adultos e pais de família. A amizade deles, assim como o amor que ambos nutrem pelo rock'n'roll, não se alterou e eles continuam os mesmos companheiros de sempre. Isso vai ajudá-los a superar o choque de descobrir que o destino do Universo está dependente de uma música da sua autoria. Desta vez, a viagem será feita ao futuro e, como sempre, vai trazer-lhes alguns dissabores. Realizado por Dean Parisot e escrito por Chris Matheson e Ed Solomon, este é o terceiro filme da divertida série de filmes com Bill e Ted. Os actores Alex Winter, Keanu Reeves e William Sadler assumem as personagens originais; Kristen Schaal, Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine juntam-se ao elenco.

Experimenter: Stanley Milgram, o Psicólogo que Abalou a América

RTP2, 22h51

O psicólogo social Stanley Milgram levou a cabo em 1961 uma série de experiências controversas em que recorria a choques eléctricos. O objectivo, inspirado pelo julgamento do nazi Adolf Eichmann, era testar a obediência dos seres humanos. Michael Almereyda, que no ano 2000 adaptou Hamlet à contemporaneidade nova-iorquina no filme homónimo, pegou nas experiências de Milgram e na polémica que se gerou à volta delas e transformou-as em cinema. Peter Sarsgaard faz de Milgram, à frente de um elenco que inclui Winona Ryder, Jim Gaffigan, Anthony Edwards, Taryn Manning, John Leguizamo, Kellan Lutz, Dennis Haysbert e o entretanto falecido Anton Yelchin.

Tristezas e Alegrias na Vida das Girafas

RTP1, 00h11

Girafa é uma menina de dez anos que, apesar de aparentemente imperturbável, sofre pela ausência da mãe, que morreu há algum tempo. Filha única, vive com o pai e com Judy Garland, o seu urso de peluche, que é também o seu único amigo. Um dia, a menina pega em Judy e sai de casa, decidida a angariar dinheiro para poder ver o Discovery Channel e assim preparar um trabalho escolar sobre girafas. Deambulando pela cidade de Lisboa, vai viver aventuras, fazer novos amigos e encontrar algumas respostas de que precisava para enfrentar a dor e fazer o luto. Adaptação da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues, uma comédia dramática sobre as dores de crescimento, com realização e argumento de Tiago Guedes (A Herdade). Com Miguel Borges, Gonçalo Waddington e Miguel Guilherme, entre outros.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França

RTP2, 14h20

Encontramo-nos na 19.ª etapa da Volta à França. A prova de ciclismo de hoje prevê o percurso de Mourenx a Libourne, constituído por 207 km.

DOCUMENTÁRIO

Palladio - O Espectáculo da Arquitectura

TVCine Edition, 22h

Palladio - O Espectáculo da Arquitectura tem honras de abertura do especial de documentários Viagens ao Mundo da Arte, todas as sextas até 3 de Setembro. Estas viagens são pelas vidas e obras de grandes artistas, sejam do campo da arquitectura, da pintura, da escultura ou, até, do domínio das invenções. Esta noite, o palco é dado à obra de Andrea Palladio, um dos mais importantes arquitectos de sempre.

INFANTIL

Conhece Spidey e a Sua Superequipa

Disney Junior, 9h15

Estreia. O Homem-Aranha vai descobrir que lutar contra o crime é mais fácil quando tens os amigos ao seu redor. E estes também têm super-poderes. Juntos, formam uma superequipa imparável!

Hotel Transylvania 2

SyFy, 22h15

Durante séculos, os monstros viveram nas sombras, alimentando o medo nas almas humanas. Hoje, porém, existe um lugar especial onde, finalmente, todas as criaturas se podem encontrar: o Hotel Transylvania. Criado por Drácula, é o lugar perfeito para hóspedes de todos os géneros se afastarem das vicissitudes do dia-a-dia e relaxar. Agora, há um novo hóspede, o filho da vampira Mavis, filha de Drácula, e do humano Jonathan: Dennis. Drácula, agora avô de uma criatura adorável, vive constantemente de coração nas mãos, na ânsia de encontrar no pequeno um qualquer indício de uma verdadeira criatura das trevas.