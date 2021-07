Prémios FAD de Arquitectura e Interiores 2021 contemplam dois projectos portugueses

Uma obra de arquitectura efémera nos Açores e a edição de um livro no Porto valeram para a arquitectura portuguesa duas distinções na edição deste ano dos prestigiados Prémios FAD de Arquitectura e Interiores, anunciados ao final da tarde desta quinta-feira em Barcelona.

As criações em causa são o pavilhão Inbetween em Ponta Delgada (São Miguel, Açores), um projecto do Ponto Atelier, de Pedro Ribeiro e Ana Ferreira, distinguido na categoria Instalações Efémeras; e a edição do livro Palladio e o Moderno, de José Miguel Rodrigues (Circo de Ideias), na categoria Pensamento e Crítica.

A escolha da primeira foi justificada pelo júri por se tratar de “uma obra de expressão sensível, enigmática e reveladora do sentido de pertença a um território”. Trata-se de “um pavilhão para walk & talk”, segundo a descrição dos autores, instalado no Verão passado numa clareira verde do Parque Urbano de Ponta Delgada. “Um recinto puro e negro que protege, sem o fechar totalmente, o conteúdo da exposição, e define um volume simples que consegue activar contrapontos dialécticos fortes”, diz ainda o júri, que vê também em Inbetween, pela relação que estabelece com a terra e o céu envolventes, “uma obra que fala do que é efémero, mas também do que é eterno”.

O livro Palladio e o Moderno, uma “lição” de arquitectura publicada em 2020 pela editora portuense Circo de Ideias, tem autoria de José Miguel Rodrigues e prefácio de Joana Couceiro. Reúne dois ensaios: a aula pública do autor apresentada no âmbito da sua prova de agregação em História da Arquitectura Moderna na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, e um texto sobre o pensamento arquitectónico de Eduardo Souto de Moura.

Passado e presente

O júri dos Prémios FAD viu nesta edição “um grande contributo para a crítica arquitectónica e para uma visão contemporânea do passado”. Realçando não ser fácil inovar na leitura do passado, o júri considera ainda mais difícil “movê-lo para o presente e fazê-lo de uma forma ao mesmo tempo acessível e sugestiva”. O ponto de maior interesse de Palladio e o Moderno reside, assim, “no reconhecimento do termo moderno como uma forma de actividade que mantém uma relação perfeita com a vida”, acompanhando diferentes obras e os seus autores ao longo da história da arquitectura. Ligar o conceito de moderno em Palladio com a noção que dele temos no presente “é uma descoberta de valor indiscutível”, nota ainda o júri.

O livro Palladio e o Moderno partilhou o Prémio FAD de Pensamento e Crítica com outra edição: Habitar el Agua, de Ana Amado Pazos e Andrés Patiño Eirín, edição espanhola com a chancela do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação.

Na fase final da edição deste ano, a 63.ª, dos Prémios FAD [Fomento das Artes Decorativas] — lançados em 1958, na Catalunha, por iniciativa do arquitecto Oriol Bohigas, e desde 1996 alargados a toda a Península Ibéria —, a arquitectura portuguesa esteve ainda representada, na categoria Arquitectura, pela Casa no Restelo (Lisboa), do atelier Pedro Domingos Arquitectos; e, na categoria Arquitectura de Interiores, pelo projecto Douradores, em Lisboa, do atelier José Adrião Arquitectos.