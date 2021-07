Pedro Sousa Loureiro foi à Arménia e encontrou Cindy Sherman no regresso

Online Distortions / Boderline(s) , a nova criação do colectivo Os Pato Bravo, está em cena esta sexta-feira e sábado, no Teatro Viriato, em Viseu.

De Byurakan avista-se o Monte Ararat. A pequena localidade arménia é casa de perto de 300 almas, numa zona do Cáucaso em que as fronteiras da Turquia, Arménia e Irão se encontram. Mas a paisagem não é só paisagem. “De repente, estás a ver o Ararat, que pertence à Turquia desde o genocídio do século passado e que pertencia à Arménia”, diz o actor e encenador Pedro Sousa Loureiro, que esteve em residência artística em Byurakan, em 2019.