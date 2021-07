Isto não é o triunfo de um encenador português em Avignon

Onze noites depois, O Cerejal com que Tiago Rodrigues flechou o coração do festival que em breve irá dirigir despede-se do palco onde se estreou rumo a uma longa digressão internacional com escala em Lisboa, perto das Portas de Santo Antão, onde tudo começou. Crónica de uma apoteose anunciada – com chuva e pedras pelo caminho.