Aqui há Dragões a planear uma cidade inclusiva desenhada por todos

Um grupo de 11 pessoas da Associação Somos Nós e da Associação dos Amigos das Deficiências Intelectuais e Desenvolvimentais (AADID) teve a oportunidade de pensar e desenhar uma cidade feita à sua imagem. Todos eles partilham algo em comum — normalmente não são ouvidos nesta matéria. O convite para este desafio foi lançado pelo colectivo de arquitectura Warehouse, de Portugal, e pela Zuloark, de Espanha, no âmbito da Porto Design Biennale 2021 (PDB21). Nasceu desta parceria o projecto Aqui há Dragões, que através de uma metodologia inclusiva desafiou os seus intervenientes a pôr as mãos à obra com o objectivo de ver nascer peças de mobiliário urbano feitas por e a pensar nesta fatia da população, habitualmente fora das esferas de decisão quando o que está em causa é decidir como deve uma cidade ser desenhada.