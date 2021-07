“Em Portugal, hoje é mais provável a associação entre direita e crenças racistas”

Jorge Vala é dos cientistas sociais portugueses que há mais tempo investigam o fenómeno do racismo em Portugal. Psicólogo social, é investigador emérito do Instituto de Ciências Sociais e tem centrado o seu trabalho nas representações sociais e ideologias, normas sociais e identidades sociais. Foi coordenador nacional do European Social Survey, que avalia as crenças e comportamentos dos europeus. Acaba de lançar Racismo, Hoje — Portugal em Contexto Europeu, nos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma panorâmica do racismo sob diversos prismas, do legado histórico à psicologia.