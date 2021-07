Isabelle Huppert: “O Tiago Rodrigues faz-nos aceder a outras coisas”

Um dia depois da estreia da peça com que quis submeter-se ao “método” do encenador português, Isabelle Huppert sentou-se com o Ípsilon na plateia da Cour d’Honneur para dissecar a sua paixão por Tchékhov e reiterar que o que a atrai no teatro é a possibilidade de trepar aos ombros de uma personagem para se lançar numa travessia pessoal.